Rossoneri in nazionale: Maignan si conferma anche con la Francia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le prestazioni dei calciatori del Milan non italiani, da sottolineare soprattutto quelle di Mike Maignan che, nonostante una brutta prestazione complessiva di squadra, si è confermato come portiere sensazionale anche con la Francia. Magic Mike ha giocato le due sfide contro la Croazia, dall'inizio alla fine. Nella prima, finita in pareggio, è stato indicato tra i migliori in campo, nella seconda in cui i transalpini hanno perso, si preso protagonista di un paio di interventi degni di nota. Entrambi i gol subiti contro la compagine slava sono arrivati su rigore.