Rossoneri in Nazionale, quando giocherà la Serbia di Pavlovic e Jovic

Per l'ultima volta nel 2024, l'attività dei Club in giro per il mondo si ferma per consentire ai giocatori di rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni Nazionali. I rossoneri non fanno eccezione e saranno diversi - tra Nations League, amichevoli e tornei giovanili - i nostri rappresentanti che saranno impegnati lontano da Milanello nei prossimi giorni. Eccoli tutti:

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Svizzera-Serbia: venerdì 15 novembre ore 20.45, Zurigo - UEFA Nations League

Serbia-Danimarca: lunedì 18 novembre ore 20.45, Leskovac - UEFA Nations League