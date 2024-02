Rossoneri in prestito, prima rete di Daniel Maldini con la maglia del Monza

Dopo le esperienze vissute con le maglie di Spezia ed Empoli, Daniel Maldini in questo momento si trova a giocare, dal Milan, in prestito al Monza allenato da Raffaele Palladino. Per il figlio d'arte è sicuramente un buon momento di forma, come testimoniano le ultime partite:

Infatti, nella recente sfida di Serie A contro il Milan, l'assist per Bondo è stato propiziato proprio da Maldini, mentre nella sfida di ieri sera contro la Salernitana, vinta 2-0 dai biancorossi, per il numero 27 è arrivata anche la gioia della prima rete segnata con la maglia del Monza, al termine di una bella azione iniziata con Gagliardini.