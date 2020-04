Rotherham, sindaco Liverpool: "Avviate indagini su Liverpool-Atletico come veicolo di contagio per il Covid-19"

Steve Rotherahm, primo cittadino di Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk circa la partita di Champions League tra Liverpool-Atletico Madrid ipotizzata come veicolo di contagio per la diffusione del Coronavirus in Inghilterra. Queste le sue parole: "Il Consiglio comunale di Liverpool, insieme con l'Università di Liverpool e della John Moores University, hanno deciso di esplorare qualsiasi tipo di impatto di Covid-19 a seguito della sfida tra Atletico e Liverpool ad Anfield dello scorso 11 marzo. Il team di salute pubblica del Comune di Liverpool, assieme ai partner, sta valutando le dimensioni e la portata del progetto. Dato che l'attuale attenzione della città è incentrata sulla gestione della pandemia, non sono stati ancora fissati tempi o date per il completamento del lavoro, e quando esso verrà riportato".