Rui Costa: "Cresciuto ammirando il Milan di Sacchi e del trio olandese"

In una lunga intervista concessa al canale YouTube della Serie A, la leggenda rossonera Manuel Rui Costa ha parlato così del Milan: "Ero piano di emozioni quando stavo per lasciare la Fiorentina per approdare al Milan, stavo andando in un club in cui avevo sempre voluto andare. Sono cresciuto ammirando il Milan di Sacchi e del trio olandese che vincevano tutti. Per tradizione al Milan c'erano giocatore di assoluta classe, ed io ad esempio ero stato scelto per rimpiazzare Boban, Berlusconi amava molto questo ruolo. C'è stato anche Savicevic, o Kakà che è arrivato dopo di me. Sono stati cinque anni fantastici, sono stato felice di far parte di quel gruppo e di quella squadra, abbiamo veramente vinto tutto".