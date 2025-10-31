Sabatini: "A Leao sembra che non glie ne importa ma non è così”

Dopo la prestazione negativa contro l'Atalanta, condizionata sicuramente anche dall'infortunio all'anca che si sta rivelando più problematico del previsto, è tornato al centro delle polemiche Rafa Leao, reo di non aver giocato una partita nemmeno lentamente alla sua altezza, tanto da essere stato definito il peggiore in campo. Ripeto, l'infortunio è stato sicuramente un grande freno e forse Rafa ha addirittura stretto i denti perchè ci teneva a tutti i costi ad esserci, ma all'intervallo ha dovuto arrendersi. In merito a ciò si è espresso Sandro Sabatini che alla domanda su Leao ha risposto così:

Leao bluff o potenziale campione ? "Leao è un potenziale campione che per ora non si sta esprimendo tale. Ha qualità, non può giocare con le spalle rivolte alla porta, non 'è un centravanti di un certo tipo, può fare il la prima punta interpretando il ruolo partendo da sinistra e accentrandosi, come ha sempre fatto praticamente Cristiano Ronaldo nella sua carriera. Ha qualità che non sprigiona e poi ha un difetto, che a volte fa sembrare che non glie ne freghi niente. Non è vero sicuramente, però a volte dimostra così. Vedevo il primo tempo di Atalanta-Milan, il Milan ha giocato i nove, Gimenez e Leao erano spettatori della partita. Nel secondo tempo con Loftus-Cheek e Nkunku almeno ha giocato in 11, 10 e mezzo perchè Nkunku ha lasciato un po' desiderare. Però se stai in campo devi correre, devi giocare la palla, devi partecipare, se non sei in giornata devi aiutare i compagni. Leao non può fare una partita decontestualizzata da tutto quello che ha attorno, perchè altrimenti passa come un egoista che non mi sembra nemmeno che sia, sembra che non glie ne frega niente ma non è così".