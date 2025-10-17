Sabatini: "Camarda? Per imparare a masticare gli serve giocare col Lecce, perché se fai una stagione col pane secco poi mastichi meglio”

vedi letture

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista e opinionista Sandro Sabatini ha parlato della situazione di Francesco Camarda, attaccante rossonero in prestito al Lecce. Visto il periodo particolarmente prolifico del classe 2008, queste le considerazioni di Sabatini:

Camarda e il Lecce

“Ma guarda mi pongo in maniera molto equidistante, perché se tu ad esempio lo mandi in una squadra di Serie B di vertice, come promette di essere lo Spezia, il Palermo, il Modena, un attaccante se gioca ha più palloni a disposizione, cresce con più palloni a disposizione. Se lo mandi con Lecce certe volte, tipo la partita di coppa Italia col Lecce, sto ragazzo mi faceva tenerezza perchè che doveva fare, il pallone lo vedeva da lontano. Però per imparare a masticare invece serve perché se fai una stagione col pane secco poi mastichi meglio”.