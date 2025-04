Sabatini: "I fondi americani non vedono la figura del direttore sportivo all’interno della loro organizzazione"

“Santiago Gimenez si è presentato bene poi mi sembra sia stato emarginato. Gli attaccanti che vengono da fuori, a parte i sudamericani che hanno l’anima del calcio di strada, devono fare di più. Guarda Castro e Dominguez a Bologna, loro si sono subito adeguati”. Così Walter Sabatini nel corso della trasmissione Diretta Stadio su 7Gold.

“Il problema del Milan sul direttore sportivo riguarda i fondi americani e coloro che stanno invadendo il campo. Non vedono la figura del direttore sportivo all’interno della loro organizzazione. Il Milan vuole andare avanti così? Può essere positivo, alcuni risultati sono stati centrati”.

Cosa serve al Milan per ambire allo scudetto?

“Il Milan va integrato ci vuole centrocampo tecnico e di qualità, bisogna arricchire il numero di centrocampisti mettendo qualche qualità che oggi non è rappresentata. In attacco metterei giocatori che sappiano saltare l’avversario”.