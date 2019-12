Sabatini: "Il Milan farebbe un affare con Mandzukic"

Sandro Sabatini, durante il suo consueto intervento live su Sportmediaset “askSabatini” ha parlato così dei movimenti del Milan sul mercato, fra Ibrahimovic e Mandzukic: “Io credo che il Milan, e chiunque, farebbe un affare con Mandzukic, ammesso che lui abbia voglia di rimettersi in gioco, senza andare a cercare magari una soluzione molto più riposante. Lui ed Ibra hanno caratteristiche diverse, seppur fisicamente si assomigliano. Mandzukic ha segnato meno, ma ha vinto di più come squadra. L’età è dalla parte del croato ma Ibra è sempre Ibra, anche per quello che comporta a livello mondiale, come riconoscibilità. Il Milan aspetta comunque una risposta da Ibrahimovic, ma su di lui c’è anche il Napoli".