Sabatini: "Luis Enrique tra i grandissimi. Il Milan ci penserà in caso di addio di Pioli"

Se il Milan dovesse decidere di cambiare allenatore in estate, il nome di Luis Enrique potrebbe essere buono per il Diavolo? Walter Sabatini, che ha lavorato con il tecnico spagnolo ai tempi della Roma, ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Mi piacerebbe rivedere Luis Enrique in Italia, è cresciuto, è all’altezza dei grandissimi. Se ci sta pensando il mio amico Frederic Massara? Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui".