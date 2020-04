Sabatini: "Milan? Vi racconto la mia top 11..."

Tramite un video sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha voluto tornare indietro nel passato e ricomporre la sua top 11 della storia rossonera. Queste le sue parole: "Il Milan nella sua storia ha sempre vinto stravincendo, e il portiere quindi non è stata una figura protagonista delle vittorie del Milan. Chi scegliere quindi? Proviamo con Dida, l'ultimo grande portiere della storia del Milan. Dida era un portiere brasiliano, e prima non ce n'erano neanche tanti di portieri brasiliani. In difesa non si può prescindere da tre dei quattro difensori del grande Milan di Sacchi e Berlusconi. Uno di questi era Mauro Tassoti, terzino desto con oltre 400 presenze con la maglia rossonera. Difensore centrale...mettiamo innanzitutto Franco Baresi, una vita dedicata al Milan. La scelta di rimanere milanista a vita è anche la scelta che ha fatto Paolo Maldini, che non va ricordato come dirigente, ma come calciatore: è stato il più grande terzino sinistro del mondo. Per concludere la difesa mettiamo Thiago Silva: è il difensore centale dell'ultimo Milan con lo scudetto. A centrocampo Andrea Pirlo: un'estate stava per essere venduto e allora lui chiese ad Ancelotti di essere messo mediano e non mezzala o dietro le punte, e divenne così il milgior mediano della storia del Milan. Accanto a Pirlo mettiamo Kakà: ultimo pallone d'oro del Milan, ed è un giocatore che forse ha fatto male a tornare siccome non era più quel Kakà che i tifosi hanno acclamato. A destra Gullit, altro pallone d'oro, che quando correva non lo prendeva nessuno. Dietro la punta Gianni Rivera, il numero 10 e il capitano. Insieme a Rivera ci mettiamo Shevchenko, che conquistò il pallone d'oro con la maglia del Milan. Quello che i tifosi ricordano di Sheva sono certi gol, certe prodezze e certe esultanze. E anche un affetto che sembra tutt'ota illimitato. Com'era illuminato Marco Van Basten, il cigno. Se chiedete a Adriano Galliani qual è stato il miglior giocatore del Milan risponde Van Basten. Alennatore Sacchi e presidente Berlusconi."

SANDRO SABATINI SUL SUO NUOVO CANALE YOUTUBE!