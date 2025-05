Sabatini: "Se fossi Allegri, andrei al Milan. Ma lui preferisce giocare la Champions..."

Tra i tecnici senza squadra che hanno più estimatori c'è sicuramente Massimiliano Allegri che sembra essere finito nel mirino di Napoli, Milan e Inter. Ospite durante l'ultima puntata di Pressing, Sandro Sabatini ha detto la sua sul futuro dell'allenatore livornese: "Se fossi Allegri andrei al Milan per un motivo molto semplice: non puoi fare peggio. Ma lui è particolare e preferisce andare dove giocano la Champions League piuttosto che avere la settimana libera per allenare".

SERIE A, LA CLASSIFICA FINALE

Napoli 82 (Champions League)

Inter 81 (Champions League)

Atalanta 75 (Champions League)

Juventus 70 (Champions League)

Roma 69 (Europa League)

Fiorentina 65 (Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (Europa League tramite Coppa Italia)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (Retrocessa)

Venezia 29 (Retrocessa)

Monza 18 (Retrocessa)