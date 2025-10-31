Sabatini sicuro: “Milan ridimensionato? No, colpa delle assenze”

Gli ultimi due pareggi contro Pisa e Atalanta hanno fatto emergere tra i tifosi qualche dubbio sulla vera forza del Milan e hanno frenato un po' gli entusiasmi iniziali sorti dopo le 5 vittorie consecutive. Sono diverse le cause che possono esserci dietro questa mini frenata, detto che la partita veramente sprecata è stata quella contro il Pisa a San Siro, mentre un pareggio a Bergamo, dove per altro non hai giocato neanche bene, è un punto che si porta a casa con una discreta soddisfazione. In commento alla situazione dei rossoneri ha parlato Sabatini che, nel suo canale Youtiube, ha dichiarato ciò:

È un Milan ridimensionato o dipende dagli assenti? "Dipende dagli assenti secondo me. C'è una evidenza che va detta: il Milan è andato in testa al campionato senza leao, poi da quando è arrivato Leao il Milan non è in testa, non ha avuto la sequenza di vittorie che aveva avuto prima. Colpa di Leao? No, però dico che è evidente che esiste un Milan al completo e un Milan in piena emergenza, senza sostituti, con 2/3 cambi. Va detto che poi ci sono assenti e assenti, non tutti sono uguali, non si contano ma si pesano. Per esempio Pulisic è un assenza pesante, il Milan fa fatica a giocare senza di lui ma soprattutto Rabiot perchè, lasciando stare Modric che fa un altro sport e un altro campionato, ma come aveva cambiato il centrocampo Rabiot era evidente dopo la partita contro la Cremonese persa e in tutte le altre partite successive. Rabiot è un campione, si vede nel campo, si vede nel Milan, come si vedeva nella Juventus, nel Marsiglia nella nazionale francese. Senza Rabiot ci vorrebbe un sostituto che il Milan non ha, è evidente".