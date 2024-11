Sabatini su Leao: "Non c'è più empatia tra lui e il resto dei compagni"

Sandro Sabatini ha rilasciato queste parole a Pressing sul caso Leao al Milan: "La differenza tra Leao e Okafor è lampante. L'atteggiamento di Fonseca nei confronti di Leao è quasi persecutorio. Detto questo, Leao ha fatto un solo gol quest'anno, il portoghese non sta sfruttando il suo talento.

Non sono un fan di Fonseca, ma non trattatelo come un folle. Secondo me su Leao c'è probabilmente qualcosa che non va anche con i compagni di squadra. Si vede lontano un miglio che è un corpo estraneo alla squadra. Non c'è più empatia tra lui e il resto dei compagni. Poi tecnicamente è sicuramente un calciatore che vale, anche se deve migliorare i suoi numeri".