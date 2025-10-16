Sabatini: “Su Pio vedo qualcosa di veramente promettente, su Camarda invece qualcosa meno”

Nell'ultimo video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista di fede rossonera ha intervistato Sandro Sabatini in merito ai temi più attuali che riguardano la squadra allenata da Massimiliano Allegri e sull'argomento del momento ovvero il paragone tra Pio Esposito e Francesco Camarda. Queste le parole di Sabatini in merito a questo nuovo dualismo.

Sul paragone Pio Esposito - Camarda: “ Il paragone è fra due ragazzi che non hanno la stessa età, che hanno due percorsi diversi e ne parleremo fra 10 anni nel senso che adesso se dobbiamo parlarne ne parliamo, non possiamo rinviare qualsiasi cosa che non sia un paragone tra due coetanei a 'parliamone a fine carriera'. Io ho la sensazione che per Pio ci sia veramente a occhio, a vista, a sensazione, qualcosa di bello, veramente promettente, invece per Camarda, con questi tre anni di ritardo, non ci sia qualcosa di veramente promettente ma semplicemente promettente. Poi ti devo confessare che io su Camarda sono rimasto un po adombrato, stizzito, deluso, quando ormai 2 anni fa secondo me venne sfruttato come un prodotto di marketing. Il debutto fu una cosa che il Milan utilizzò in maniera commerciale di marketing per nascondere i problemi che aveva in quel momento la squadra".