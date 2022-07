Sacchi: "Dybala? "Si troverebbe più a suo agio nel Milan che nell’Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così della suggestione Dybala per il Milan: “Lo consigliai, anni fa, a Berlusconi. Gli suggerii di prendere Sarri e Dybala come campione emergente: non se ne fece nulla. Credo che Dybala si troverebbe più a suo agio nel Milan che nell’Inter: i rossoneri sono già abituati a giocare con la mezzapunta. Però l’argentino dovrà mettersi a disposizione, partecipare alla fase di recupero del pallone e puntare tutto sulla velocità. Il calcio moderno è un calcio di movimento. Staremo a vedere. In ogni caso per questo inizio di stagione io dico: in bocca al lupo, caro giovane Milan!”.