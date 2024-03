Sacchi: "Il Milan deve arrivare secondo e andare in fondo in Europa League. Altrimenti il bilancio non sarà buono"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così la stagione del Milan di Stefano Pioli: "Il giudizio è sospeso. Il campionato è stato negativo, non perché sarà l’Inter a vincere, ma perché i rossoneri non sono mai stati in lotta per lo scudetto. E anche l’uscita dalla Champions nei gironi dopo la semifinale dello scorso anno pesa nelle valutazioni, così come l’eliminazione in Coppa Italia.

Il Milan deve arrivare secondo, e può riuscirci perché ha più qualità complessiva della Juve, e andare in fondo in Europa League. Altrimenti il bilancio non sarà buono".