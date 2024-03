Sacchi: "Milan, almeno quattro acquisti: non esagererei con quelli dall'estero"

Con Olivier Giroud destinato a concludere la carriera in California, il futuro del Milan, e specialmente quello del reparto offensivo rossonero, si fa più intrigante. Già prima della notizia che il francese potesse accasarsi al Los Angeles FC, il Diavolo era intenzionato a investire su un centravanti: ora sarà quasi automatico farlo e cercare di farlo bene. Soprattutto su questo argomento questa mattina si è espresso Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan, che sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha scritto un pezzo dal titolo: "Milan, senza Giroud servirà un 9 dinamico per un nuovo gioco".

Le parole di Arrigo Sacchi sulle esigenze di mercato del Milan: "Sul mercato, anziché i piedi, bisogna guardare le teste dei giocatori: servono elementi affidabili e intelligenti. Non esagererei con molti acquisti dall’estero: ci vogliono sempre cinque o sei mesi perché ragazzi venuti da un altro Paese si ambientino nel nostro campionato e il Milan non ha tempo da perdere. In sostanza, osservando la rosa di quest’anno, io punterei a intervenire con almeno quattro acquisti. Direi un attaccante, e Zirkzee sarebbe un ottimo profilo. E poi è necessario un centrocampista molto intelligente e molto disponibile alla corsa. Infine, cercherei due difensori: magari un laterale e un centrale".