Sacchi: "Milan, entusiasmo e gioco di squadra per colmare il gap con le altre"

Arrigo Sacchi, grande ex allenatore rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport cosa serve al Milan per colmare il gap con le rivali: "L’entusiasmo. Ha fatto la differenza nello scorso campionato, quando il gruppo è andato oltre i propri limiti. C’è il rischio che qualcuno si senta arrivato. Pioli dovrà vigilare. E serve un gioco corale: il Milan non ha esperienza e le qualità individuali della Juve, deve arrivare attraverso la manovra a superare l’avversario".