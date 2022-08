Sacchi su De Ketelaere: "Ha dimostrato di avere talento, diamogli tempo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giudizio tutto sommato positivo quello di Arrigo Sacchi per Charles De Ketelaere, consegnato sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Queste le parole dell'ex storico allenatore del Milan sul belga: "È appena arrivato, diamogli tempo perché deve imparare il calcio italiano. Mi sembra che si muova molto, che cerchi spesso la profondità e questo è un dettaglio da non sottovalutare. Molto bello l’assist per Tonali e bravissimo Musso a respingere il tiro. De Ketelaere ha dimostrato di avere talento, va coltivato e non lo si deve sottoporre a grandi pressioni".