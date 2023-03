Sacchi sul Milan: "Giustissimo il passaggio del turno: prova di grande personalità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina per parlare del passaggio del turno del Milan in Champions League. Questo il suo giudizio sull'esito del doppio confronto: "Giustissimo, per quello che si è visto all’andata e per quello che il Milan ha fatto vedere nel ritorno. I rossoneri, soprattutto nella ripresa, hanno mostrato ordine, compattezza, coraggio. E’ stata una prova di grande personalità in un ambiente non semplice da affrontare".