Sacchi sul Milan: "Non si può avere una squadra lunga 50 metri. Ogni contropiede dell'Inter, un'occasione: è inammissibile"

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, non le ha mandate a dire oggi nell'intervista alla Gazzetta dello Sport e ha criticato l'atteggiamento del Milan nel derby dal punto di vista tattico. Le sue parole: "Ma lo si vuole capire che il calcio è un fatto collettivo, che sono necessari i raddoppi di marcatura, che i reparti devono aiutarsi tra loro e, per farlo, è necessario che siano vicini? Non si può avere una squadra lunga 50 metri come il Milan. Ogni volta che andavano in contropiede, i nerazzurri creavano un’occasione pericolosa. Questo è inammissibile. E le marcature preventive dov’erano? Ripeto: l’atteggiamento dei rossoneri mi è sembrato superficiale. Il proverbio dice che errare humanum est, ma ricordiamoci che perseverare è diabolico.

Quindi, su le maniche e tutti al lavoro. Con chiarezza di idee. L’Inter ha vinto perché è stata una squadra compatta, determinata, umile. Ha fatto poche cose, ma chiare e semplici"