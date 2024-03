Saelemaekers: "A Motta non piace quando mi butto in terra ma lo faccio per portare a casa la vittoria"

vedi letture

Il Bologna sta disputando un gran campionato. I rossoblù dopo aver sconfitto l'Atalanta occupano ora il quarto posto a più quattro punti proprio sui bergamaschi. Tra i protagonisti della cavalcata della squadra di Thiago Motta c'è anche un ex rossonero, in realtà ancora di proprietà del Milan. Si tratta di Alexis Saelemaekers che ha parlato così nel post partita di ieri: "Sapevamo che l’Atalanta è una grande squadra che sa giocare anche bene a calcio, siamo venuti con la mentalità giusta per prenderci questi tre punti fondamentali. Quando non giochi devi far vedere al mister di avere la capacità di essere titolare e dare tutto quando entri in campo".

Poi una battuta su Thiago Motta e una sulla Champions League: "Al mister non piace quando mi butto in terra e fa lo stesso anche in partita, ma lo faccio per la squadra ed è servito per portare a casa la vittoria. Se ci crediamo alla Champions? Sapere che siamo lì è importante, dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine della stagione vedremo dove saremo"