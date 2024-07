Saelemaekers: "Prima vittoria della tournée, continuiamo a lavorare così"

Alexis Saelemaekers, autore di una prova decisamente positiva contro il Manchester City, si è detto molto soddisfatto della prima uscita americana del Milan: "Prima partita della tournée e prima vittoria! Continuiamo a lavorare così!". A fine partita Paulo Fonseca ha speso belle parole per il belga: "È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”.