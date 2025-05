Saelemaekers tra Milan e Roma. Quale sarà il suo futuro?

vedi letture

Alexis Saelemaekers ha segnato anche nella vittoria per 2-0 della Roma sul campo del Torino che purtroppo per i giallorossi non ha comunque portato alla qualificazione alla prossima Champions League. Quella del polivalente centrocampista belga nella Capitale è stata la miglior stagione della sua carriera, in termini realizzativi. Sono 7 i gol realizzati in questa annata da Saelemaekers, tutti nel contesto della Serie A.

E adesso che futuro lo attende? Tutto da scoprire, perché in questo momento Saelemaekers è come intrappolato all'interno di una sorta di limbo, dal quale intende però provare a uscirne prima possibile. Il futuro sarà al Milan o alla Roma, per lui? Con nessuna delle due squadre ancora certe del nome del prossimo allenatore, difficile ipotizzare che il destino di Saelemaekers sia stato già deciso. Il percorso che lo attende, salvo novità in arrivo dal mercato, sarà dunque quello di rientrare momentaneamente alla base, in attesa di essere giudicato dal futuro allenatore del Diavolo. A quel punto, in caso di parere negativo, sarebbe più semplice la cessione in direzione Roma, magari anche a meno dei 20 milioni di euro richiesti in tempi recenti.