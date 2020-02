Interrogato in conferenza stampa sulle modalità dell'operazione che l'ha portato al Milan e sul suo futuro, Alexis Saelemaekers ha risposto così:

Un trasferimento particolare, c'è un diritto di riscatto? Rimarrai? "Non lo so, non mi riguarda direttamente. Riguarda il club, non voglio neanche saperlo. A me interessa solo il campo e allenarmi al massimo".