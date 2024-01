Sala: "Il vincolo sul secondo anello di San Siro si può considerare una certezza"

Intervenuto oggi a Palazzo Marino, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato sulla questione San Siro e sul vincolo: "L’ultima interlocuzione formale con le squadre tra noi risale a settembre 2023. Avevamo chiesto di comunicarci le loro intenzioni sulla proposta del 2019. Le squadre hanno risposto separatamente, anche con accenti un po’ diversi, sottolineando appunti comprensibili, come il parere della sovrintendenza sul vincolo del secondo anello.

A marzo ci sarà l’esito del ricorso da noi presentato per il parere della sovrintendenza. Riteniamo che, salvo diverse decisioni del TAR, il vincolo sul secondo anello di San Siro si può considerare una certezza. A questo punto le squadre devono essere in condizione di rispondere alla missiva di settembre. Noi dobbiamo chiarire al Milan - e per conoscenza all’Inter - se l’istanza del comune di San Donato è da intendersi come una rinuncia al progetto su Siro del 2019".