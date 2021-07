Sala: "Nuovo stadio? Ascolterò tutti ma alla fine deciderò io"

Intervenuto a margine di un evento pubblico, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato dell'argomento nuovo stadio. Queste le sue parole: "Se rivinco ascolterò tutti ma alla fine deciderò io come ho sempre fatto in questi cinque anni. Se riescono ad attivare una riflessione con i cittadini su alternative, siamo qua. Rimane il fatto, che la mia autonomia non è una promessa, è nei fatti. Nei cinque anni precedenti mi sono comportato ascoltando tutti ma in maniera autonoma. Alla fine per essere chiari, deciderò io".