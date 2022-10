Sala: "Sono disposto a incontrare chi ha un interesse reale per San Siro"

MilanNews.it

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, come riportato da SportMediaset.it si è espresso sul nuovo stadio da realizzare nel capoluogo lombardo: "Lo stadio sarà utilizzato fino al 2027. Se chi è interessato prende un impegno dicendo 'ok, noi lo prendiamo dal 2028 al 2038 a queste condizioni', bene. Altrimenti è chiaro che noi non possiamo tenerlo aperto tre anni, bisogna farne un tema di programmazione e sapere che un contratto che si fa adesso entra in funzione nel 2028. Se c’è un reale interesse sono disposto a incontrarli. L'abbiamo detto mille volte, anche a Claudio Trotta (organizzatore di eventi, ndr): siete interessati? Fatevi avanti. È passato un anno e mezzo e se c’è un vero interesse bene, però ripeto, deve essere una cosa a lungo termine, non due o tre anni, perché si creerebbe un danno a tutti" ha continuato il primo cittadino di Milano".