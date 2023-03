Sala spiega: "Milan e Inter mi hanno detto subito che non consideravano l'opzione di ristrutturare San Siro"

MilanNews.it

Beppe Sala, Sindaco di Milano, si è così espresso nel suo podcast su Spotify sulla questione nuovo stadio di Milano: "Quando Inter e Milan sono venute da me per cominciare a parlare di stadio, io ho subito proposto loro di avviare una grande ristrutturazione di San Siro essendo assolutamente disponibile a cedere loro la proprietà dello stadio; però devo dare atto alle squadre che, in maniera molto netta, mi hanno detto che era un'opzione che non potevano nemmeno considerare. Poi è innegabile che il percorso ha preso molto tempo sia per la procedura amministrativa, le verifiche tecniche che perché all'inizio le squadre hanno chiesto volumetrici (cioè la possibilità di costruire hotel, uffici, centri commerciali) non compatibili con le regole del Comune. Certo, ad essere onesti non possiamo ignorare che una parte del Consiglio Comunale, anche della mia parte politica, il nuovo stadio non l'ha mai veramente voluto, soprattutto se la cosa dovesse comportare il sacrificio del vecchio stadio.