Salah rinnova, altre due stagioni con il Liverpool

Oggi alle 11:57 News di fonte ANSA di @AntoVitiello

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il Liverpool ha annunciato che Mohamed Salah, 32 anni, ha firmato un nuovo contratto, biennale, che lo vedrà proseguire la sua carriera con la maglia dei Reds. Il sito del club mostra l'attaccante egiziano mentre firma il rinnovo, arrivato piuttosto a sorpresa, quando sembrava che il futuro di 'Momo' fosse in Arabia Saudita. Nella stagione in corso, Salah ha segnato fino ad ora 32 reti in 45 presenze in tutte le competizioni, 27 dei quali in Premier League, rendendolo il miglior finalizzatore del torneo. Questi gol sono stati integrati da 22 assist per i suoi compagni di squadra. "È fantastico, ho passato gli anni migliori della mia carriera qui. Ho giocato otto anni ad Anfield - ha commentato Salah -, speriamo che diventino 10. Vorrei dire ai tifosi che sono molto, molto felice di rimanere. Ho firmato perché credo che possiamo vincere molti grandi trofei insieme". (ANSA).