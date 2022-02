Salernitana, è ufficiale l'esonero di mister Colantuono: il comunicato

La Salernitana ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’ormai ex tecnico Stefano Colantuono. Ecco la nota apparsa sul sito del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali”.

Colantuono era arrivato a metà ottobre sulla panchina granata, sostituendo Fabrizio Castori. I risultati del tecnico romano non sono stati entusiasmanti dato che ha raccolto 2 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte nelle 17 gare da tecnico della Salernitana in questa stagione fra Serie A e Coppa Italia.