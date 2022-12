Salernitana, Iervolino: "Milan? Non saremo di certo una squadra cuscinetto"

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Danilo Iervolino, patron della Salernitana, si è così espresso a Radio CRC della Salernitana in vista del match contro il Milan: "Non vorrei essere troppo mieloso, ma penso che il nostro sia un campionato straordinario, quando ero bambino c’era un grande dislivello, mentre ora anche le ultime in classifica se la giocano a viso aperto con le grandi. Dobbiamo continuare così, siamo una squadra che sa segnare e dobbiamo essere concentrati per prendere punti anche con le grandi. Alla ripresa abbiamo il Milan, ma noi faremo la nostra partita e non saremo di certo una squadra cuscinetto".