Salernitana, sconcerto della Figc per il voto della Lega. Ma Lotito dovrà vendere anche in caso di B

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo la votazione da parte della Lega Serie A per posticipare le tempistiche per la cessione della Salernitana alla fine della stagione, così da permettere al club di finire il campionato, trapela sconcerto da parte della Figc per la decisione maturata tra quegli stessi club che negli scorsi giorni al telefono si sono lamentati della situazione. Ora la Federazione è intenzionata a porre nuove richieste a Lotito, che dovrà vendere anche in caso di retrocessione in Serie B. Non solo: chiederà anche un nuovo atto notarile per la costituzione di un secondo trust dopo che quello attuale smetterà di esistere col termine dell'anno solare.