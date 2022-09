Salisburgo, le informazioni sui trasporti per i tifosi rossoneri in trasferta

Il profilo Twitter ufficiale del Red Bull Salisburgo ha condiviso alcune informazioni sui trasporti all'interno della città che potrebbero tornare utili ai tifosi del Milan in trasferta. Ecco le principali comunicazioni:

- Non ci saranno parcheggi pubblici aperti all'interno dello stadio.

- Con il biglietto si potrà viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici da 6 ore prima del calcio d'inizio fino all'ultimo servizio della giornata.

- Dalle 17:00 CET, due ore prima del calcio d'inizio, è disponibile un servizio navetta gratuito dai parcheggi gratuiti del Messezentrum e del Designer Outlet Center e da Hanuschplatz, nel centro della città.

- Le persone in sedia a rotelle possono parcheggiare al Busterminal (Est).

