Verso Salisburgo-Milan: austriaci imbattuti nelle cinque partite europee disputate in questa stagione

Verso Salisburgo-Milan: austriaci imbattuti nelle cinque partite europee disputate in questa stagioneMilanNews.it
Oggi alle 17:20News
di Enrico Ferrazzi
Il Milan affronterà stasera il Salisburgo che è imbattuto nelle cinque partite europee disputate in questa stagione

Il Salisburgo, avversario questa sera del Milan nella seconda giornata della fase campionato di Europa League, è imbattuto nelle cinque partite europee disputate in questa stagione (4 vittorie e 1 pareggio), avendo vinto le ultime tre senza subire gol e vincendo le ultime quattro gare giocate in casa. Lo riferisce il sito ufficiale dell'UEFA.

LA SQUADRA ARBITRALE DI SALISBURGO-MILAN

Arbitro: Horațiu Feșnic ROU
Assistenti: Alexandru Cerei ROU - Alexandru Corb ROU
IV uomo: Florin Andrei ROU
VAR: Cătălin Popa ROU
AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP

DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN

Data: giovedì 15 ottobre 2026
Ora: 18.45
Stadio: Red Bull Arena
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it