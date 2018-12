Salvini: "Basta violenza, a inizio anno convocherò tutti al Viminale"

Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ha pubblicato un tweet in merito agli scontri avvenuti ieri a Milano prima di Inter-Napoli: "Nel 2018 non si può morire per una partita di calcio. A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza.