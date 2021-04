Sampaoli amaro: "Superlega? Non mi stupisco. Il mondo oggi va così"

Jorge Sampaoli, tecnico dell'Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa del trambusto creato dalla notizia della nascita della Superlega, che ha generato un vero e proprio terremoto nel calcio europeo: "Nel calcio, come nella vita in generale, uno dei problemi maggiori è la disuguaglianza. Non c'è da stupirsi, quindi, che un gruppo di club economicamente potente abbia cercato di unirsi a scapito dei club più piccoli. Così va il mondo oggi, è questo lo spirito. Dobbiamo garantire che questo progetto non abbia successo. Non dovremmo separare gli esseri umani in due gruppi distinti. Per quanto riguarda la posizione del club, il presidente ha subito preso le distanze".