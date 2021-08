Sampdoria, D'Aversa ed il dramma del Ponte Morandi: "Non dimentichiamo"

"La Sampdoria non dimentica. Questa mattina Roberto D’Aversa ha deposto 43 rose bianche in memoria della tragedia di ponte Morandi del 14 agosto 2018. "Un pensiero per le vittime, per i loro cari, per tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo dramma a nome del presidente, della società e della squadra", ha dichiarato il mister blucerchiato nel terzo anniversario del crollo". Così la Sampdoria, tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto informare circa l'iniziativa a commemorazione del tragico evento.