Sampdoria-Milan, arbitra Fabbri: il bilancio in Serie A con i rossoneri

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Michael Fabbri è stato designato come arbitro di Sampdoria-Milan, match che si disputerà sabato a Marassi e che sarà valido per la sesta giornata di Serie A. Per il fischietto di Ravenna sarà l'ottava direzione con i rossoneri in campionato. Il bilancio, al momento, vede tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.