San Siro a Milan e Inter? Dopo il rogito stop ai biglietti omaggio a politici e associazioni

Nelle scorse ore, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha annunciato che il Comune, insieme al notaio e ovviamente a Milan e Inter, stanno lavorando per arrivare al rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe entro venerdì. La vendita ormai imminente dello stadio milanese ai due club potrebbe azzerare l’assegnazione di biglietti omaggio ai politici eletti a Palazzo Marino e alle associazioni che ne fanno richiesta tramite estrazione per le partite e i concerti al Meazza.

Lo scrive stamattina Il Giorno che spiega che l'attuale convenzione per i ticket tra Palazzo Marino e le due società decadrà dopo il rogito e per il momento non è stato definito nessun nuovo accordo sui biglietti omaggio. Secondo alcune indiscrezioni che circolano, Oaktree, il fondo proprietario dell'Inter, sarebbe per la linea dura: zero o pochi ticket gratis al Comune. Ma ci sarebbe comunque una trattativa in corso.

