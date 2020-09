San Siro, avviato iter per la richiesta di un vincolo storico relazionale: progetto nuovo stadio a rischio

Altra grana nella telenovela riguardante San Siro e la progettazione del nuovo stadio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i comitati tecnico scientifici del Ministero dei beni culturali hanno valutato la possibilità di iniziare un iter per la richiesta di un vincolo storico relazionale per lo stadio San Siro. Per vincolo storico relazionale, in particolare, si intende una tutela che riguarda “cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”. In questo senso lo stadio di San Siro rientra in questa categoria. Se l’iter per il vincolo storico relazione dovesse partire, qualsiasi progetto e/o autorizzazione dovrebbe passare al vaglio della sovrintendenza e rischierebbe di essere un colpo molto importante nell’ottica di realizzazione del nuovo stadio.