San Siro, chiesta una nuova perizia sulla ristrutturazione dello stadio

Richiesta per una nuova perizia per valutare costi e tempi di ristrutturazione di San Siro. La richiesta arriva dai consiglieri comunali di Milano, fin qui poco soddisfatti dalla soluzione portata da Inter e Milan sulla ristrutturazione dell'attuale impianto, ritenuta eccessivamente onerosa. In commissione ha preso la parola anche il promoter di concerti e spettacoli dal vivo, Claudio Trotta, che organizza e porta in Italia i concerti di Bruce Springsteen: "Dal 1980 San Siro ha ospitato 130 concerti per 6 milioni e mezzo di persone, 29 di Vasco, 16 di Ligabue, 7 di Bruce Springsteen, per citarne solo alcuni. La domanda è: tutto questo non conta? Le due squadre hanno una convenzione con il Comune e San Siro è dei cittadini di Milano. È la Scala del calcio ma anche della musica e dello spettacolo, questo conta o no? Credo che bisognerebbe studiare un po’ meglio e capire perché non si può ristrutturare".