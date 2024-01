San Siro, il calendario dei prossimi giorni sarà fittissimo: dubbi sul manto erboso

Lo stadio di San Siro, e la zona circostante, è abituato a rimanere sempre attivo: quando ci sono due squadre come Milan e Inter impegnate su tutti i fronti, nazionali ed europei, è inevitabile. Se è molto bello che il quartiere possa essere animato praticamente una se non due volte alla settimana, ciò che preoccupa di più è il manto erboso, specialmente nel prossimo mese che verrà utilizzato tantissimo e in pochissimo tempo.

Chiaramente un campo in condizioni non perfette, non solo penalizza il gioco e lo spettacolo ma mette a rischio anche la salute dei giocatori. E se già nelle ultime uscite il prato di San Siro non è apparso in grandi condizioni, come sarà dopo il tour de force tra fine gennaio e inizio febbraio? In quell'arco temporale saranno disputate addirittura sei partite in 17 giorni. La lista completa:

27/01, Milan-Bologna

4/2, Inter-Juventus

11/02, Milan-Napoli

15/02, Milan-Rennes

16/02, Inter-Salernitana

20/02, Inter-Atletico Madrid

25/02, Milan-Atalanta

28/02, Inter-Atalanta