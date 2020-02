San Siro, la cifra dell'area aumenta: rossoneri e neroazzurri ora dovranno spendere 150 milioni di euro

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la cifra richiesta dal comune di Milano per San Siro sarebbe cresciuta. La giunta meneghina, infatti, avrebbe fissato il prezzo a 150 milioni di euro per l'area circostante lo stadio così suddivisi: 50 per l’impianto e 100 per l’area attorno alla struttura. Tanto servirà per avere dal Comune di Milano la concessione del diritto di superficie a 99 anni dell’attuale stadio: Inter e Milan avrebbero già concesso un primo via libera alla nuova cifra, che farà lievitare l’investimento totale a 1,3 miliardi di euro.