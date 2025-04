San Siro, oggi scade il bando del Comune di Milano. Milan e Inter in attesa

Oggi, mercoledì 30 aprile alle 23.59, scade il bando pubblicato lanciato dal Comune di Milano per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe che era stato pubblicato a fine marzo dopo che Milan e Inter avevano presentato la loro offerta per comprare il Meazza e le zone intorno all'attuale impianto. L'obiettivo del bando era quello di verificare se ci fossero altri soggetti interessati oltre ai due club che in quell'area vogliono costruire insieme il loro nuovo stadio.

Questo il comunicato pubblicato sul sito del Comune di Milano lo scorso 24 marzo: "È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza.

L’Avviso ha l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione. L’Avviso resterà aperto alla raccolta delle eventuali domande di partecipazione fino alle ore 23.59 del giorno 30 aprile 2025.

Contestualmente sono stati pubblicati anche la valutazione dell'Agenzia delle Entrate e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) presentato dalle squadre".