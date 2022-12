San Siro, Pillon: "Si vuole preservare la storia ma anche uno stadio moderno"

MilanNews.it

Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico che ha visto come oggetto San Siro negli ultimi mesi presso il Comune di Milano, ha detto la sua sull'esperienza (non ancora giunta a compimento) in un'intervista a Tuttosport. Queste le parole di Pillon: "Ho realizzato che questo sport implica un forte legame con il territorio. La questione della demolizione di San Siro genera tante emozioni. I milanesi sentono quell'area quasi come casa propria. E' la potenza del calcio. Ci sono risvolti sentimentali che portano talvolta a reazioni un po' sproporzionate. Non è stato facile nemmeno per i dirigenti di Milan e Inter affrontare questo carico emotivo che esulava dalle questioni specifiche di un importante intervento di riqualificazione urbana. Ma la volontà di restare nell'area urbana di San Siro dimostra che vogliono preservare la storia pur dotandosi di uno stadio moderno".