San Siro, Sala risponde a La Russa: "Ammetta che ha fallito con Milan e Inter”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, storico tifoso dell'Inter e frequentatore abituale dello stadio Meazza, che ha criticato la politica locale dopo la decisione della UEFA di togliere a Milano la finale di Champions League del 2027: "C’è grande dispiacere per la decisione della UEFA di togliere allo stadio San Siro la finale di Champions League 2027. La responsabilità è tutta della Giunta comunale. Ci saremmo aspettati una maggiore difesa del ‘campo di San Siro’ e di decisioni che andassero nell’interesse della città. Milano non meritava questa disfatta".

A margine dell’evento “La grande Milano – Dimensione Smart City”, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato così le dichiarazioni di La Russa: "Le parole del Presidente La Russa mi hanno dato fastidio perchè è venuto da me portando la sua idea di due stadi: mi risulta che è andato parlare con le squadre e non ha ottenuto nulla. Essere così speculativi su una questione che riguarda la città è improprio per chi fa il Presidente del Senato. Abbia il coraggio di dire che ci ha provato anche lui e non ci è riuscito al posto di scaricare tutta la colpa sul sindaco. Però credo che non lo avrà e continuerà a permettersi nel suo ruolo istituzionale questo giochetti che non gli rendono onore. Io mi sono un pò rotto le scatole di questi cattivi maestri che sanno tutto loro e che io vorrei vedere alla prova dei fatti” riporta ItalPress.