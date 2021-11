C’è grande entusiasmo in casa Milan, alimentato dal successo in Champions League contro l’Atletico Madrid. I tifosi rossoneri, in attesa di ricevere il Liverpool, sono pronti a spingere la squadra di Pioli in campionato. Oggi pomeriggio a San Siro sono attesi più di 50mila spettatori: il popolo milanista può essere l’uomo in più.