San Siro: vertice fra Comune e club, ipotesi sport district

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Nuovo incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, fra rappresentanti di Inter e Milan e l'amministrazione comunale sulla vicenda della realizzazione di un nuovo stadio nell'area dell'attuale di San Siro. I due club hanno consegnato al Comune i progetti del nuovo stadio, degli studi di architettura Manica Cmr e Populous, corretti per comprendere una proposta di rifunzionalizzazione dello stadio di San Siro, che quindi non verrebbe abbattuto totalmente, come da richiesta del Comune. A quanto si apprende San Siro, nelle proposte, verrebbe rifunzionalizzato e non per diventare uno stadio alternativo per gli sport professionistici, ma diventerebbe un impianto per la pratica di diversi sport a livello amatoriale. A San Siro potrebbe nascere uno sorta di sport district aperto a tutti e gratuito per la cittadinanza. Una soluzione che terrebbe conto di quanto chiesto dal Comune per mantenere una parte della memoria storica e del valore dello stadio di San Siro. Il prossimo incontro con i tecnici del Comune per valutare le proposte si potrebbe tenere tra 10 giorni. (ANSA).